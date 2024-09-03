Вестник Кавказа

Благоустройство парковой территории в Алагире: перерождение котлована в сквер имени Льва Толстого

Благоустройство парковой территории в Алагире: перерождение котлована в сквер имени Льва Толстого
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии на месте котлована от снесенных домов создадут парк.

В североосетинском городе Алагире завершился первый этап работ по устройству парковой территории на месте котлована, который образовался после сноса ветхих жилых домов. Этот проект призван преобразить обветшавшую территорию в живописный и функциональный сквер, который станет не только местом отдыха для жителей, но и символом возрождения города.

Ранее на территории сквера имени Льва Толстого в центре Алагира располагались два аварийных многоквартирных дома, которые были снесены. После сноса зданий на их месте образовался глубокий котлован, представляющий опасность и портящий внешний вид городской застройки. 

В ходе первого этапа работ по устройству парковой территории удалось наметить основные черты и будущий облик сквера, который появится на месте бывшего котлована. Новый сквер несомненно станет одним из ярких архитектурных объектов города и привлечет внимание как местных жителей, так и туристов. Предстоящее открытие в 2025 году станет важным событием для всех, кто ценит красоту природы и заботу о городской среде.

Создание парковой зоны на бывшем котловане не только улучшит облик города, но и станет важным шагом к современному развитию инфраструктуры Алагира. Планируемое открытие сквера в 2025 году вызывает восторг у местных жителей, которые с нетерпением ждут появления новой зеленой зоны для прогулок и отдыха.

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