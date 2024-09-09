Вестник Кавказа

Западный обход Краснодара горел на 200 кв м

Западный обход Краснодара горел на 200 кв м
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар на стройке в районе Западного обхода в Краснодаре произошел днем 14 сентября. На площадке загорелся мусор.

Согласно данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, пожар на строительной площадке в районе Западного обхода Краснодара был благополучно ликвидирован. Чрезвычайное событие произошло 14 сентября, когда загорелся мусор на площади 200 квадратных метров. Спасательные службы оперативно прибыли на место и устранили огонь, что позволило избежать его дальнейшего распространения и угрозы для близлежащих зданий.

"Сообщение о возгорании поступило в 14 49. На проспекте Гете горел мусор на площади 200 квадратных метров"

- ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар случился рядом с жилым комплексом «Европея». Благодаря слаженным действиям пожарных и спасателей, ситуация была быстро взята под контроль. Причины возгорания пока остаются неизвестными, однако важно подчеркнуть, что быстрая реакция служб помогла предотвратить значительный ущерб для окружающей среды и обеспечить безопасность людей. 

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Западный обход Краснодара горел на 200 кв м
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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