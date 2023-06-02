Редкие для Анапы «сухие грозы» нанесли ущерб заказнику «Красная горка»

В Анапе подсчитывают ущерб от сухих гроз. Редкое для Кубани явление в этом году уничтожило в заказнике «Красная горка» часть деревьев.

«Сухие грозы» в Анапе этим летом нанесли ущерб заказнику «Красная горка».

Традиционно это природное явление чаще встречается в Сибири, иногда сухие грозы могут бушевать и на юге России.

«На территории Краснодарского края данное природное явление тоже бывает, но с одной особенностью – обычно после возгорания от удара молнии начинает идти сильный дождь, который и ликвидирует разгорающийся природный пожар»

– Краснодаркрайохота

Уничтоженные сухими грозами деревьями в заказнике были обнаружены специалистами ведомства.

Во время сухих гроз происходят молнии, а осадки минимальны или отсутствуют. Такое природное явление возникает на фоне сильной жары и низкой влажности воздуха.