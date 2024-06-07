Вестник Кавказа

Лихорадка Западного Нила: новая жертва обнаружена в Армении

Лихорадка Западного Нила: новая жертва обнаружена в Армении
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Минздрав Армении зафиксировал новые случаи смерти от лихорадки Западного Нила. Общее число заболевших выросло до 128 человек.

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Армении продолжает расти, также из-за нее скончался еще один пациент, рассказали в Минздраве республики.

Заболевание нашли у 128 человек, а общее количество смертельных исходов выросло до 4.

Ранее армянские СМИ сообщали о трех случаях смерти от лихорадки, однако они не были подтверждены официально.

Напомним, что переносчиками лихорадки Западного Нила выступают комары. Они заражают человека через укус. Таким же способом насекомые получают болезнь от птиц.

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