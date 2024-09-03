Вестник Кавказа

Девушка из Чечни передала деньги на помощь боевикам

Девушка из Чечни передала деньги на помощь боевикам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне поймали 30-летнюю женщину, она передала деньги участнице террористической организации. Дело было направлено в суд.

В Чечне местная жительница предстанет перед судом за передачу денежных средств участнице террористической организации, пишет пресс-службу СУ СКР по региону.

В 2017 году девушка получила в банке валютный перевод, который она по договоренности передала человеку из запрещенной в стране террористической организации.

Отмечается, что в отношении уроженки Чечни возбуждено уголовное дело о пособничестве в финансировании терроризма. Дело было направлено в суд.

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