Приложение для автопутешественников появится в России к 1 декабря

Вскоре россиянам, предпочитающим путешествовать на машине, предложат специально разработанное для таких поездок приложение. В нем можно будет строить маршруты находить заправки, узнавать о достопримечательностях поблизости.

К 1 декабря в России будет запущена информационно-навигационная системы для автотуристов, сообщил председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский, передает ТАСС.

Приложения для автотуристов станет попутчиком, обладающим информацией о лучшем маршруте, интересных местах, ближайших АЗС и многом другом.

"Главная из них (функций) - возможность построить индивидуальный маршрут для каждого путешественника… захотел - остановился отдохнул, захотел - отклонился от маршрута, еще куда-то заехал... То есть наша система превращается в клиентоориентированного гида, который помогает, куда бы мы ни двигались, чем бы ни занимались"

– Мышинский

В приложении также можно будет узнавать о том, что находится поблизости, есть ли в отелях соседнего города места, где найти заправку. Кроме того, удобным моментом станет наличие голосовой функции в приложении.

"Наша база аккумулирует всю актуальную информацию, которая есть, и мы ни с кем не конкурируем, - это ключевая особенность нашего приложения. Мы, наоборот, стараемся объединить всех игроков туристического рынка, и все возможности сервисов, которые уже существуют"

– Мышинский