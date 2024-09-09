Подозреваемые в подбросе наркотиков полицейские арестованы в Дагестане

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела в отношении дагестанскиъ полицейских, сфабриковавших дело на жителя республики. Всех их арестовали.

В Дагестане заключили под стражу еще двух сотрудников полиции, которые были задержаны по подозрению в подбросе наркотических средств невиновному. Об этом рассказал источник в следственных органах региона, передает РИА Новости.

Ранее были заключены под стражу двое их коллег.

Следствие полагает, что весной этого года четверо полицейских Ногайского района республики подбросили наркотики мужчине и сфабриковали на него уголовное дело.