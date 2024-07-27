Вестник Кавказа

Грузия приступила к сбору винограда

Виноградная лоза
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Фермеры Кахети в Грузии начали собирать урожай винограда и передавать его винодельням и другим компаниям по обработке плодов. В этом успели поучаствовать уже 6,5 аграриев.

В Грузии начался прием винограда от фермеров: винзаводы приняли уже почти 80 тыс т продукции от 6,5 аграриев. Большая часть урожая поступает из восточного региона Кахети, который как раз славится плодоносными виноградниками, рассказали в Национальном агентстве вина республики.

Самым популярным для сдачи сортом винограда оказался «ркацители» - винодельни получили около 35 тыс т. На втором месте идет «саперави» (43 тыс т).

Каждый день фермеры из Кахети обрабатывают по 10 тыс т винограда и отдают его в 80 различных производств.

Когда начинает сбор винограда в Грузии?

Сбор винограда в Грузии начинается осенью. Первым регионом, которые участвует в обработке урожая, всегда становится Кахетия. Потом он передает эстафету горным регионам страны.

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