Склад горел в Ставрополе

В Ставрополе спасатели тушили пожар на складе. Произошло обрушение кровли здания, как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

В Ставрополе произошло возгорание на складе. Как сообщили представители МЧС, обрушение крыши создало дополнительные трудности и осложнило ситуацию.

По предварительным данным, площадь пожара составила около двухсот квадратных метров. В момент происшествия на складе находились автомобили, что увеличивало риск распространения огня и угрожало безопасности окружающих.

Несмотря на все сложности, спасатели быстро начали борьбу с огнем, задействовав все имеющиеся ресурсы и технику для сдерживания пламени и минимизации повреждений.