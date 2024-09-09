Вестник Кавказа

Склад горел в Ставрополе

Склад горел в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе спасатели тушили пожар на складе. Произошло обрушение кровли здания, как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

В Ставрополе произошло возгорание на складе. Как сообщили представители МЧС, обрушение крыши создало дополнительные трудности и осложнило ситуацию.

По предварительным данным, площадь пожара составила около двухсот квадратных метров. В момент происшествия на складе находились автомобили, что увеличивало риск распространения огня и угрожало безопасности окружающих.

Несмотря на все сложности, спасатели быстро начали борьбу с огнем, задействовав все имеющиеся ресурсы и технику для сдерживания пламени и минимизации повреждений.

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