Вестник Кавказа

Оплату наличными дорогих покупок запретят в Турции

Оплату наличными дорогих покупок запретят в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иностранным путешественникам, в том числе и российским туристам могут запретить оплачивать покупки карточками выше $200 в турецких магазинах. В случае несоблюдения правила нарушителя ждет штраф.

В Турции начали рассматривать инициативу об ограничении наличной оплаты товаров в стране иностранными гражданами. Согласно ей все покупки на сумму выше 7 тыс лир ($206 или 23,2 тыс рублей) должны быть оплачены банковской картой. Это коснется всех заграничных туристов, в том числе и из России, рассказала газета Ekonomim.

«Минфин Турции готовит новый проект постановления, согласно которому станет обязательным использование дебетовых или кредитных карт для платежей на сумму 7 тыс. турецких лир и выше, также это правило будет действовать для неналогоплательщиков»

- Ekonomim

За нарушение этого правила повлечен за собой наказание – штраф в размере 10% от общей стоимость покупки, но не более.

В АТОР уже успели прокомментировать инициативу турецких властей. Вице-президент организации Артур Мурадян считает, что это может негативно сказаться на числе дорогих покупок, которые обычно делают россияне на отдыхе.

«Объем дорогих покупок действительно может снизиться. Хотя на российский турпоток в количественном выражении новые нормы вряд ли повлияют. Россияне продолжат ездить в Турцию, но, вероятно, будут там меньше тратить»

- Артур Мурадян

Проблемы с наличной оплатой могут коснуться не только покупок, например, в торговом центре, но и больших групповых экскурсий, которые обычно стоят больше установленной в инициативе суммы.

Напомним, что Турция также думает над пересмотром системы all inclusive.

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