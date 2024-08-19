Сколько туристов посетило Турцию с начала года?

Президент Турции рассказал о туризме в стране в этом году. Он раскрыл количество прибывших в республику путешественников.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров рассказал, как протекает туризм в стране в этом году.

Он напомнил, что в 2023 году Стамбул принял свыше 17 млн путешественников из разных стран, а общее количество туристов составило 56,7 млн человек.

Президент заявил, что с начала года в Турции побывало 35 млн туристов, несмотря на конфликты в регионе. Он выразил уверенность, что Турция достигнет целей в этом направлении.

"В этом году наша цель – 60 млн путешественников и $60 млрд дохода от туризма"

- Реджеп Тайип Эрдоган