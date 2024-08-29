Систему all inclusive пересмотрят в Турции

В Турции могут постепенно пересмотреть систему all inclusive. Планируется отдавать приоритет развитию новых туристических направлений.

Система all inclusive долгие годы была одним из главных магнитов для туристов, посещающих Турцию. Однако недавно возникла необходимость в пересмотре данной системы из-за нескольких факторов, включая экономические, экологические и социальные аспекты.

Одним из основных вызовов системы all inclusive стало распространение "потребительского террора" в отелях. По данным исследований, процент возврата еды с тарелки в отелях с all inclusive достигает поразительных 65%. Это означает, что значительное количество продуктов питания выбрасывается каждый день, что является не только экономически неэффективным, но и экологически вредным.

Большое количество еды, которая выбрасывается в отелях с системой all inclusive, приводит к существенному увеличению пищевых отходов. Согласно статистике, в среднем на одного человека в день выбрасывается от 220 до 400 граммов еды. Это приводит к тому, что в год объем пищевых отходов в отелях достигает огромной суммы – около 50 млрд лир (примерно $1,5 млрд).

В связи с увеличением осознания проблемы потребительского террора, в Турции начались обсуждения о необходимости пересмотра системы all inclusive.

Такие изменения могут повлиять на количество объектов, где будет применяться система all inclusive - возможно, их число будет сокращено. Однако целью этих изменений является не устранение системы all inclusive полностью, а ее оптимизация с целью сокращения пищевых отходов и повышения экономической эффективности, пишет издание Turkiye.