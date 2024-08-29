Систему all inclusive пересмотрят в Турции

Система all inclusive долгие годы была одним из главных магнитов для туристов, посещающих Турцию. Однако недавно возникла необходимость в пересмотре данной системы из-за нескольких факторов, включая экономические, экологические и социальные аспекты.
Одним из основных вызовов системы all inclusive стало распространение "потребительского террора" в отелях. По данным исследований, процент возврата еды с тарелки в отелях с all inclusive достигает поразительных 65%. Это означает, что значительное количество продуктов питания выбрасывается каждый день, что является не только экономически неэффективным, но и экологически вредным.
Большое количество еды, которая выбрасывается в отелях с системой all inclusive, приводит к существенному увеличению пищевых отходов. Согласно статистике, в среднем на одного человека в день выбрасывается от 220 до 400 граммов еды. Это приводит к тому, что в год объем пищевых отходов в отелях достигает огромной суммы – около 50 млрд лир (примерно $1,5 млрд).
В связи с увеличением осознания проблемы потребительского террора, в Турции начались обсуждения о необходимости пересмотра системы all inclusive.
Такие изменения могут повлиять на количество объектов, где будет применяться система all inclusive - возможно, их число будет сокращено. Однако целью этих изменений является не устранение системы all inclusive полностью, а ее оптимизация с целью сокращения пищевых отходов и повышения экономической эффективности, пишет издание Turkiye.