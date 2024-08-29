Отдых в Турции: для россиян составят "памятку туристу"

Чтобы отдых российских граждан в Турции не омрачался возможными сложностями, для них будет разработана специальная "памятка". Документ будет составлен совместно Россией и Турцией.

"Памятка туристу" поможет россиянам на отдыхе в Турции, о готовящемся документе рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Подготовим очень интересный, первый в истории омбудсменов документ, который называется "Памятка туристу". Мы сталкиваемся с тем, что туристы попадают в сложную ситуацию, связанную с тем, что не оформили медицинский полис, не рассчитали средства, не понимают, сколько нужно с собой везти денег, что здесь не работают российские банковские карточки"

– Москалькова

Омбудсмен, находящаяся в Анталье на встрече с турецким коллегой Шерефом Малкочем, пояснила, что памятка, составленная совместно Россией и Турцией, поможет защитить людей на отдыхе от подобных ситуаций. Документ после доработки станет доступен в турагентствах и будет размещен в социальных сетях.

За последнее время от соотечественников, попавших в Турции в сложную ситуацию, поступило свыше 10 обращений, отметила она.

"Мы сталкиваемся с тем, что люди попадают в трудную жизненную ситуацию из-за того, что не знают новых законов. Россияне не знают новых законов в Турции и наоборот. А мы решили поднять уровень правового просвещения на новую ступень"

– Москалькова

На встрече омбудсменов России и Турции планируется подписание соответствующего протокола к меморандуму.