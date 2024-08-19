Вестник Кавказа

Автобус съехал с моста в Казахстане: водитель в коме

Автобус съехал с моста в Казахстане: водитель в коме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане автобус упал с моста на микроавтобус. В департаменте полиции региона отметили, что пострадал один человек.

Автобус марки Yutong, следовавший из Алматы в Бишкек, съехал с моста. В момент аварии внутри автобуса не было пассажиров.

«Водитель, совершая разворот, не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего транспортное средство упало с моста на заднюю часть микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter»

– пресс-служба департамента полиции региона

Согласно предварительным данным, водитель автобуса был трезв, однако причина потери управления транспортным средством еще предстоит выяснить. Он был травмирован при падении и находится в коме. Медицинские работники делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Этот инцидент еще раз подчеркивает важность вопроса о безопасности дорожного движения. В Казахстане, как и в ряде других стран, уровень дорожных происшествий остается высоким, и меры по их снижению становятся особенно актуальными.

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