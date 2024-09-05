Вестник Кавказа

Смертельная авария на Кубани: погибли женщины и ребенок

Смертельная авария на Кубани: погибли женщины и ребенок
© Фото: МВД Краснодарского края
Три жизни унесла автокатастрофа накануне вечером в Краснодарском крае. В столкновении небольшой легковушки и фуры смертельные травмы получили две женщины и ребенок.

Страшное ДТП случилось вечером в среду в Брюховецком районе, подробности сообщили в кубанском МВД.

Авария произошла в 19:30 мск. Местом событий стала трасса Краснодар - Ейск (85-й километр).

"Предварительно установлено, что водитель большегруза "КамАЗ" на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному легковому автомобилю "Дэу Нексия""

– МВД

В результате столкновения летальные травмы получили три человека: женщина-водитель, взрослая пассажирка и ребенок 12 лет. Также ехавшая в машине 13-летняя девочка-подросток выжила, она госпитализирована.

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