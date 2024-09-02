Вестник Кавказа

Смертельное ДТП в Армении: столкнулись две "семерки"

Смертельное ДТП в Армении: столкнулись две "семерки"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария с летальным исходом произошла сегодня в Армении, на юго-востоке страны. В результате от полученных травм скончался один из водителей, второй при смерти.

Трагический дорожный инцидент случился в Вайоцдзорской области, о нем пишут армянские СМИ.

По данным Shamshyan.com, местом событий стало село Гергер (неподалеку от города Ехегнадзор). Там произошло столкновение двух машин "Жигули", а именно "ВАЗ-2107".

Один из водителей скончался на месте аварии. Второй также получил травмы, он госпитализирован. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое состояние.

Личности погибшего и раненого устанавливаются.

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