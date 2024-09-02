ДТП в Северной Осетии обернулось смертью пятерых жителей Ингушетии

Авария с участием 2 машин в Северной Осетии стало смертельным для пятерых участников. Другим потребовалась госпитализация. Все пострадавшие приехали из Ингушетии.

В Северной Осетии случилось серьезная авария: два автомобиля врезались друг в друга на трассе Моздок – Чермен. Для пятерых участников оно оказалось смертельным, рассказали в местном отделении МЧС.

"На 64-м километре дороги Моздок - Чермен произошло ДТП с участием минивэна Honda Elysion и автомобиля Kia Sorento. В результате аварии пострадали девять человек. Все жители Ингушетии. Четверо из них погибли на месте, одна женщина скончалась по дороге в больницу"

- МЧС России по Северной Осетии

Всех, кто получил травмы, на карете скорой помощи доставили в больницу Назрани. Они находятся под присмотром врачей.