Два ребенка погибли в ДТП в Армении

Страшная автокатастрофа произошла накануне вечером на западе Армении: при столкновении грузовика и легковой машины погибли несколько человек, в том числе дети.

Авария унесла жизни детей в Араратской области Армении, подробности трагедии рассказали в Спасательной службе, которая входит в состав МВД.

ДТП случилось вечером, в 21:54 по местному времени (20:54 мск), на серпантинной дороге Тигранашена.

На месте событий спасатели установили, что участниками аварии стали грузовик ЗИЛ с водителем 1987 г.р. и Mercedes-Benz, за рулем которого было мужчина 1982 г.р.

От удара получил смертельные травмы и скончался на месте аварии ребенок – пассажир "Мерседеса" 2014 г.р.

Кроме того, пострадали водитель легковушки и еще несколько пассажиров: 1989 г.р., а также двое детей – 2024 г.р. и 2019 г.р. Все они были госпитализированы, однако самому младшему врачи не успели помочь – они лишь констатировали его смерть.

Остальные раненые находятся в тяжелом состоянии.