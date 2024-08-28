Вестник Кавказа

Пожилые жители Чечни стали жертвами автоаварии под Махачкалой

Пожилые жители Чечни стали жертвами автоаварии под Махачкалой
© Фото: МВД Дагестана
В пригороде Махачкалы произошла автокатастрофа. Водитель наехал на двух пожилых жителей Чечни. Оба пешехода погибли на месте.

Двое пожилых жителей Чечни стали жертвами автоаварии под Махачкалой, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

Трагедия произошла на трассе Астрахань-Махачкала. Владелец ВАЗ-2112 наехал на двух пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу в неположенном месте.

Отмечается, что пешеходами были 71 и 72-летние жители Чечни. Оба погибли на месте происшествия, добавили в ведомстве.

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