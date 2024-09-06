Загрузка отелей в Сочи держится на уровне 90%

В сентябре в Сочи продолжается высокий сезон, отели курорта заполнены почти на 90%. В этом году туристов в Сочи отдыхает больше, чем в прошлом.

Сегодня отели Сочи загружены почти на 90%, турпоток выше прошлогоднего на 6%, поделились в городской администрации.

"Сегодня на курорте единовременно находится 191 тысяча гостей. Средняя загрузка средств размещения составляет 87%, в горном кластере - 64%. Рост турпотока по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечен на уровне 6%"

– администрация Сочи

Сочинские пляжи работают для туристов, воду в море регулярно проверяют на чистоту, пляжные территории ежедневно убирают, шезлонги дезинфицируют.

"Высокий летний сезон позади, но погода позволяет комфортно продолжать купальный сезон. Он традиционно длится в Сочи до 1 октября"

– замглавы курорта Евгений Горобец