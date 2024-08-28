Дагестан стал лидером по числу новых школ

За день в Дагестане открылось 21 новых учебных заведений. Это один из лучших показателей по стране.

Дагестан стал лидером в списке субъектов России по числу открытых учебных заведений: 20 новых школ и 1 детский сад начали работу в республике в День знаний, передали в пресс-службе руководителя региона Сергея Меликова.

"Столица республики Махачкала стала обладательницей сразу трех новых школ и детского сада, а по две школы открыты - в Кизилюртовском, Табасаранском и Цумадинском районах"

- пресс-служба главы Дагестана

Образовательные учреждения появились в 3 городах и 12 районах в рамках нацпроекта "Образование".

Таким образом, за четыре года (с 2021 по 2024 годы) в республике начали работать 143 новых школ и детских садов.

В будущем Дагестане не намерен снижать планку: в следующем году будет построено еще больше новых образовательных заведений. Меликов добавил, что особое внимание уделяет качеству новых объектов, а не их количеству.