Престиж профессии учителя вырос в Дагестане

Рост приема на специальности педагогической направленности в учебных заведениях фиксируется в Дагестане. Об этом заявил министр образования и науки Дагестана.

В Дагестане отмечается рост приема студентов на специальности педагогической направленности: за последние два года количество абитуриентов, выбирающих педагогические профессии, увеличилось на 51%. Это связано с несколькими факторами, включая увеличение спроса на квалифицированных педагогов в регионе.

«Планомерно увеличиваются контрольные цифры приема на педагогические профессии. Так, в 2024 году общее количество контрольных цифр приема на профессии педагогической направленности составило 1 475 мест, что на 51% больше, чем в 2022 году (975 мест)»

– министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев

По его словам, увеличение числа студентов в педагогических вузах связано с потребностью в квалифицированных кадрах, которые могут обеспечить высокий уровень образовательного процесса.

Одной из причин роста популярности педагогических специальностей является обострение социальных и экономических вопросов в регионе.

Министр отметил, что согласно прогнозам педагогические специальности будут се более востребованными. Ожидается, что благодаря реформам и инвестициям в образование количество специалистов в этой сфере будет продолжать увеличиваться, что положительно скажется на качестве образовательного процесса в регионе.