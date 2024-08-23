Зарплату повысят учителям в Северной Осетии

Североосетинских учителей ждет повышение зарплаты. Увеличенную заработную плату ряд педагогов начнут получать с будущего года. Особая поддержка вводится для работающих студентов, которые станут педагогами.

Власти Северной Осетии повышают зарплату некоторым категориям педагогов, подробности рассказал глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, повышение будет произведено со следующего календарного года. Оно распространится на базовые оклады ряда педагогов. Они вырастут на 20%.

"Повышение коснется более 8 тыс педагогических ставок учителей и 1,3 тыс преподавателей"

– Меняйло

Глава региона уточнил, что каждый год на эти цели будет тратиться свыше полумиллиарда рублей.

Политик также сообщил о введении ежемесячной выплаты в 5 и 7 тыс рублей некоторым категориям воспитателей. А для дошкольных педагогов, сотрудников учреждений допобразования и колледжей предусматривается поддержка в форме грантов.

Особые меры разработаны для студентов, которые собираются стать учителями. С сентября работающие студенты будут получать доплату 7 тыс рублей каждый месяц, условие – готовность работать учителями в регионе в течение трех лет.