Что подарить учителю на 1 сентября и нужно ли это делать?

Дарить подарки настоящее искусство и дипломатия. Хороший подарок - это возможность порадовать получателя и проявить свои лучшие качества. Ближайший повод это сделать - начало нового учебного года. Что подарить учителю на День знаний, какой подарок считается уместным и стоит ли вообще что-то дарить - рассказываем в этом материале.

Каким должен быть подарок?

Любой подарок должен быть уместным, особенно для учителя - представителя одной из важнейших профессий в любой стране. Это основное правило при выборе презента. Если в учебном заведении вашего ребёнка не принято дарить какие-либо подарки, то лучше от этой идеи отказаться. Стоимость подарка - далеко не самый главный показатель его ценности. Более того, чрезмерно дорогой подарок может быть расценен как некое обязательство, поэтому не стоит ставить учителя в неудобное положение. От покупки слишком личных вещей тоже стоит отказаться: наборы косметики, одежда и даже книги более уместны для друзей или близких, но никак не для преподавателя. Уместность подарка определяется, в первую очередь, его функциональностью, то есть полезностью, однако это не означает, что стоит отказываться, например, от красивой открытки или цветов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оригинальность VS банальность

Погоня за оригинальностью и эксклюзивностью в выборе подарков нередко выходит за рамки, что в итоге может обернуться разочарованием, как для дарителя, так и для получателя. Выбирая подарок для учителя, не стоит бояться обращать внимание на ”банальные” вещи в общепринятом понимании этого слова. Хороший блокнот для записей и качественная ручка - всегда приветствуются, ведь кто как не учителя пользуются такими вещами постоянно.

Никаких конфет и цветов?

Конфеты и цветы - вечная классика подарков для учителей, особенно женщин. Однако здесь не стоит переусердствовать. Вместо огромных наборов шоколадных конфет сделайте выбор в пользу небольших и аккуратных боксов с качественным и вкусным шоколадом, а при выборе букета помните о том, что, скорее всего, кроме вас цветы подарят еще многие другие родители. Лучше собрать букет из цветов, которые не источают слишком резкий аромат и смогут долго простоять в вазе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли дарить открытку?

Открытка для учителя - замечательный подарок, особенно, если ваш ребенок искренне и с радостью (и, возможно, с вашей помощью) сделает ее сам. Вещи, созданные своими руками практически всегда вызывают тёплые чувства, особенно у тех, кто свою жизнь посвящает воспитанию и образованию. С помощью открытки можно продемонстрировать внимание и выразить признательность - то, что невозможно купить ни за какие деньги.

А как насчет статуэток и картин?

От идеи подарить предмет декора стоит отказаться, если вы не очень хорошо знаете вкусы учителя, которому собираетесь дарить подобный подарок. К сожалению, зачастую такие презенты, если они не были выбраны непосредственно получателем, в лучшем случае передариваются, а в худшем - остаются лежать в шкафу до тех пор, пока их не выбрасывают во время генеральной уборки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кофе или чай в подарок?

Хороший кофе или чай - всегда отличный подарок, потому что практически все, в том числе и учителя, пьют чай или кофе, или и то и другое. И здесь как раз тот случай, когда экономить не стоит, раз уж вы решили выбрать именно этот подарок для учителя. Чай выбирайте крупнолистовой и без ароматизаторов, а кофе лучше купить от зарекомендовавших себя производителей. Обратите также внимание на то, что красивая баночка или коробочка продукта не всегда является гарантией его качества или вкуса.

Канцтовары - да или нет?

Канцтовары определенно стоящий подарок. Ручки, блокноты, записные книжки и даже, как ни странно, пачка хорошей бумаги, действительно стоят того, чтобы их подарить. Но здесь нужно придерживаться определенных правил:

Выбирая ручку, откажитесь от надписей в стиле ”замечательному учителю”, ”первой учительнице”, ”самому лучшему классному руководителю” и пр. Простая классическая ручка в элегантном исполнении будет смотреться гораздо благороднее и красивее, чем ”перо” с кричащими и да, банальными, надписями. Не забудьте к ручке положить пару запасных стержней, если она предусматривает их смену. Обложка блокнота в подарок учителю не должна быть кричащей: никаких мультяшек, животных принтов и излишней эклектики. Спокойные однотонные цвета или ненавязчивая абстракция - лучший выбор. Что касается размера, он должен быть функциональным: слишком большой блокнот едва ли будет удобен, как и чрезмерно маленький.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нужно ли дарить подарок учителю на 1 сентября?

Дарить подарок вовсе не обязательно, если вам этого не хочется. Подарок, как и любое другое проявление внимания, должен быть искренним. Если вы всё-таки решитесь сделать подарок учителю на 1 сентября, постарайтесь позаботиться о нём заранее: выберете, что именно дарить, где это приобрести и как красиво упаковать. Предподнося подарок, не забудьте сказать слова благодарности и пожелайте учителю хорошего учебного года, ведь для неё или него это не менее важно, чем для вас и ваших детей.