Ветер "осушил" Азовское море на Кубани

Отдохнуть на Азовском море на Кубани в эти дни, несмотря на прекрасную теплую погоду, не получится – причина в том, что сильный ветер здесь "отогнал" воду от береговой линии до неблагоприятных отметок.

Азовское море в Ейском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края обмелело из-за ветрового сгона – вода ушла от привычных отметок в районе Ейска, станицы Должанской и Приморско-Ахтарска, предупредило МЧС по Краснодарскому краю.

Природное явление сказалось на уровне воды в Азовском море – он упал до неблагоприятных отметок, а кое-где даже ниже, из-за чего спасатели попросили отдыхающих переждать сильный ветер дома, передает портал Юга.ру.

Приморско-Ахтарская телерадиокомпания АТВ сегодня опубликовала в своем телеграм-канале фотографии побережья – на них видно, что вода ушла от берега на несколько метров, обнажив часть морского дна.

"Самое время для "охотников за сокровищами", пошутили в телекомпании.