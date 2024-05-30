Вестник Кавказа

Мать и сын пострадали при падении аттракциона в Казахстане

Мать и сын пострадали при падении аттракциона в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП в парке аттракционов произошло сегодня в центральной части Казахстана. В результате пострадали два человека: молодая женщина и ее двухлетний ребенок.

Кабинка аттракциона упала вместе с людьми в Караганде. Инцидент в парке развлечений прокомментировали представители власти и правоохранители.

Сломавшийся аттракцион называется "Вертолет". На нем катались 25-летняя женщина и двухлетний ребенок, когда кабинка с ними внутри обвалилась.

На место событий вызвали "скорую". У матери и сына медики диагностировали сотрясение головного мозга. Они также получили ссадины. После оказания первой помощи пострадавших отпустили домой.

В полиции заявили, что по факту открыто уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье 306 Уголовного кодекса Казахстана – оказание опасных услуг малолетним, нанесших вред здоровью нескольким лицам.

Чиновник из городского управления парками, прибывший на место аварии, заверил, что перед стартом сезона аттракцион успешно подвергся технической экспертизе. Все необходимые для его эксплуатации документы есть у собственника.

Причину ЧП установит следствие.

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