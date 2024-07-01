Вестник Кавказа

Аттракцион с детьми рухнул в Дагестане

Девушки и дети качаются на качелях на Триумфальной площади в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанском селе Куруш упал аттракцион. В результате ЧП никто не пострадал. По факту проводится проверка.

Аттракцион для детей, установленный на площади в селе Куруш (Дагестан), упал в момент когда на нем находились дети. Однако, по сообщениям, никто не пострадал.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, где указано, что в селе Куруш Хасавюртовского района республики в парке аттракционов во время эксплуатации качелей произошло их обрушение. По предварительным данным, никто не пострадал"

– пресс-служба СУ СК России по региону.

Проведение технической экспертизы и расследование инцидента позволят выяснить причины падения аттракциона. Возможно, это было вызвано недостаточной прочностью конструкции, неправильной установкой или ошибкой в обслуживании устройства. По факту проводится проверка.

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