Вестник Кавказа

Дядя не уберег племянника в Дагестане

Дядя не уберег племянника в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мальчик утонул на оросительном канале в Кизлярском районе. Находившийся с ним дядя не смог предотвратить трагедию.

Ребенок утонул на оросительном канале в Республике Дагестан. По словам правоохранителей, в день трагедии он находился на водоеме с родным дядей, который не смотря на все усилия не смог предотвратить трагедию

 «7 июля 2024 года, примерно в 13:25, на окраине села Первокизлярского Кизлярского района в оросительном канале Таловка во время купания со своим дядей утонул восьмилетний житель Цунтинского района»

– пресс-служба республиканского МВД.

Сейчас на месте продолжает работать полиция, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

 

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