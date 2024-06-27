Дядя не уберег племянника в Дагестане

Мальчик утонул на оросительном канале в Кизлярском районе. Находившийся с ним дядя не смог предотвратить трагедию.

Ребенок утонул на оросительном канале в Республике Дагестан. По словам правоохранителей, в день трагедии он находился на водоеме с родным дядей, который не смотря на все усилия не смог предотвратить трагедию

«7 июля 2024 года, примерно в 13:25, на окраине села Первокизлярского Кизлярского района в оросительном канале Таловка во время купания со своим дядей утонул восьмилетний житель Цунтинского района»

– пресс-служба республиканского МВД.

Сейчас на месте продолжает работать полиция, устанавливаются все обстоятельства случившегося.