Двое маленьких детей утонули в реке на Ставрополье

В Ставропольском крае в реке неподалеку от дома утонули два мальчика. Еще одного ребенка удалось спасти, сейчас он находится под наблюдением медиков.

Сегодня вечером в реке в Ставропольском крае утонули двое маленьких мальчиков. Об этом сказано в распространенном 27 июня заявлении краевого управления СКР.

Трагедия случилась в городе Новоалександровске.

Согласно предварительной информации, три ребенка остались без присмотра взрослых неподалеку от дома. В какой-то момент все они упали в реку и начали тонуть. На помощь им бросилась находившаяся поблизости женщина, однако ей удалось спасти лишь одного ребенка, двое других утонули.

В настоящее время состояние пострадавшего мальчика оценивается как тяжелое, он находится в больнице.

В свою очередь, в ГУ МЧС рассказали, что одному из погибших мальчиков был 1 год, а второму – 6 лет.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.