Вестник Кавказа

Дома и крыши пострадали от непогоды в Гунибском районе Дагестана

Дома и крыши пострадали от непогоды в Гунибском районе Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во время ливня, который сопровождался градом, пострадало несколько сел в Республике Дагестан. В данный момент на месте оказывается оперативная помощь спасателей.

После сильнейшего ливня с градом в Гунибском районе Дагестана пострадало пять небольших населенных пунктов. Об этом оповестила пресс-служба ГУ МЧС России.

"В Гунибском районе, по предварительной информации, в результате выпадения 25 июня ливневого дождя с градом в пяти населенных пунктах имеются поврежденные крыши жилых домов и хозяйственных построек"

- МЧС России

Спасательный отряд уже выехал на место для выяснения деталей и оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось об упавшем вследствие непогоды дереве, которое повредило подачу газа в ряд дагестанских сел.

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