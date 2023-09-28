Вашловани: как посетить затерянный уголок Грузии

© Фото: Грузинское агентство охраняемых территорий

Посещением парка Вашловани, простирающегося до грузинско-азербайджанской границы, проходящей по реке Алазани (Ганых), мало кто может похвастаться из туристов. Он занимает территорию более 250 кв км и был образован только 20 лет назад. С 1935 года размещался заповедник, территория которого теперь занимает треть национального парка.

Вашловани похож на маленький затерянный мир с уникальным рельефом, где фисташковые рощи и дикими яблоневые сады чередуются со степными бесплодными районами. Здесь есть в избытке марсианские пейзажи, ущелья и древние крепости и даже грязевые вулканы. Что нужно знать о посещении национального парка Вашловани, как добраться и что можно успеть посмотреть за один день - расскажем в этом материале.

Фото: v-georgia.com

Где находится Вашловани?

Вашловани находится в юго-восточной части Грузии около границы с Азербайджаном, а точнее на юге Кахетии - одного из главных винодельческих регионов Грузии. Чтобы посетить Вашловани нужна предварительная подготовка к путешествию, которая потребует времени и терпения. Проснуться и поехать на попутке - такой план не сработает. В первую очередь, необходимо подыскать квалифицированного водителя и надежный автомобиль. Но последовательные путешественники будут вознаграждены тем, что увидят один из самых нетипичных и отдаленных уголков Грузии.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как подготовиться к посещению Вашловани?

Запланировать поездку на определенные месяцы;

Найти машину с полным приводом, лучше не легковую, чтобы попасть в определенные заповедные места, и опытного водителя, поскольку нужно быть готовым к бездорожью;

Зарегистрироваться и купить входной билет заранее;Тщательно продумать маршрут, из-за приграничного расположения в некоторых частях парка требуется разрешение на въезд, его получать нужно также заранее;

То, что в Вашловани можно съездить на один день, не значит, что этот маршрут подходит для однодневной поездки из Тбилиси. Для того, чтобы удобно выезжать в парк, стоит остановиться приехать в один из городов поблизости, например, Дедоплисцкаро;

При посещении парка необходимо иметь при себе оригинал паспорта;

Нужно взять с собой достаточно питьевой воды на день, а также еду, поскольку на территории парка нет ресторанов и магазинов. Кроме того, стоит запастись бензином, взять аптечку и все другие необходимые вещи;

Нужно быть готовым к тому, что мобильная связь внутри парка мало где работает, поэтому стоит позаботиться об оффлайн и физических картах.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше всего посещать Вашловани?

Для посещения Вашловани есть два идеальных промежутка: весна и осень, а точнее с апреля по май и с сентября по ноябрь. Зимой доступ в национальный парк ограничен, а летом здесь очень жарко.

Многие предпочитают приезжать в Вашловани весной, так как в это время все цветет и пейзаж выглядит интереснее, но и осенью здесь красиво. За птицами можно наблюдать и весной и осенью. В мае можно встретить змей, поэтому стоит сохранять бдительность.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Вашловани?

В Вашловани можно въехать в том числе недалеко от Касрисцкали, который находится в 40 км от ближайшего крупного города Дедоплисцкаро, расстояние от Сигнахи - 75 км, от Тбилиси -170 км. Из Тбилиси до Дедоплисцкаро можно добраться на автобусе за 2,5 часа.

Самый лучший способ самостоятельно посмотреть Вашловани - это поехать с водителем-гидом, который там уже был.

Если у вас есть опыт езды по бездорожью и погодные условия позволяют, можно поехать на собственной или арендованной машине.

Также проводятся туристические туры с проживанием в кемпингах, туры на джипах, если есть собственная палатка, можно поехать с ней. Разработаны специальные туристические маршруты.

Как получить разрешение на въезд в Вашловани?

Зарегистрироваться для посещения Вашловани необходимо заранее в центре приема посетителей в Дедоплисцкаро на улице Бараташвили, дом 5. Это делается в целях безопасности, там же туристам предоставляется вся необходимая информация. В туристическом центре нужно оплатить вступительный взнос в размере 5 лари за человека и 5 лари за автомобиль (возьмите наличные), предъявить паспорт и документы на автомобиль..

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Для некоторых маршрутов, в том числе включающего Миджнискуре, также понадобится получить пропуск в отделении пограничной полиции в Дедоплисцкаро. Чтобы подать заявку на получение пропуска, у вас должен быть намечен маршрут, чтобы знать, сколько времени вы проведете в парке и куда именно вы поедете, а также предоставить копию паспорта и документы на автомобиль. Оформление разрешений может занять несколько дней, поэтому лучше заняться этим заранее.

Где остановиться на ночь около Вашловани?

Удобнее всего остановиться в Дедоплисцкаро, ближайшем к Вашловани крупном городе. Там есть и отели и гостиницы в центре и варианты размещения по дороге к парку. Если планируется многодневный маршрут, можно либо использовать Дедоплисцкаро в качестве базы и каждый вечер возвращаться в гостевой дом, либо ночевать в парке в кемпинге, например в Мижнискуре, или палатках, которые можно взять напрокат в Дедоплисцкаро. В селе Касрисцкали, расположенном недалеко от входа в парк, также есть гостиница. В самом национальном парке постоянно живут только рейнджеры, пограничники и пастухи.

Фото: v-georgia.com

Что посмотреть в Вашловани за один день?

Этот однодневный круговой маршрут по Вашловани сосредоточен лишь на юго-восточной части парка, он идет до границы с Азербайджаном и обратно. Маршрут не включает западную часть охраняемых территорий, такие места как грязевые вулканы Тахти-Тефа или водохранилище Далис-Мта следует отложить на второй день путешествия или следующую поездку. В целом грязевые вулканы лучше смотреть в Азербайджане, который по количеству грязевых вулканов занимает первое место в мире и некоторые из них по-настоящему впечатляют.

Заброшенная авиабаза Шираки

Любители заброшек могут сделать небольшой объезд, чтобы увидеть заброшенный аэродром Шираки - бывшую советскую военную авиабазу. Поворот к аэродрому находится между Дедоплисцкаро и Касрисцкали. На территории аэропорта можно увидеть километры взлетно-посадочных полос, десятки пустых ангаров, как минимум один самолет и другие заброшенные здания.

Фото: v-georgia.com

Ущелье Пантишара и скальные массивы Алесилеби

Сначала нужно добраться до станции рейнджеров, где есть несколько коттеджей, информационные вывески и смотровая площадка, откуда видно территорию парка, включая водохранилище и границу с Азербайджаном вдалеке. Отсюда начинается пешеходная тропа в полкилометра, чтобы полюбоваться на фисташковые деревья, кусты можжевельника, дикие груши и вязы. Со второй смотровой площадки видно, как ландшафт становится все более песчаным, а холмы переходят в зазубренные скалы. Дальше дорога идет по ущелью Пантишара. Если присмотреться к скальным стенам, то можно увидеть в скалах следы раковин моллюсков и другие окаменелости, навечно оставшиеся там после того, как море отступило. В этом месте, известном как морское дно Алесилеби, было сделано много археологических находок, в том числе останки мамонта. Если есть время, можно пройтись пешком по кольцевой тропе от ущелья Пантишара до Медвежьего ущелья длиной в 2,5 км, на прохождение которой уйдет около 2 часов.

Долина Самухи

После выхода из ущелья пейзаж снова меняется по мере приближения к самой южной точке парка. В долине Самухи водятся джейраны и здесь очень красиво. Издавна здесь обитали джейраны, но в результате браконьерства исчезла еще в прошлом веке, уже больше 10 лет идет процесс восстановления популяции.

Смотровая площадка Усахело

Огибая реку Иори в поисках смотровой площадки Усахело, вдалеке можно увидеть азербайджанское село Бурунговаг. Дальше расположен контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы. На смотровой площадке можно подойти прямо к краю каньона, так как там есть специальное место с перилами.

Миджнискуре

Очень живописное место для кемпинга Миджнискуре расположено в пойме реки Алазани. Вдоль берега реки есть еще один пограничный пункт и место для рыбалки. От Миджнискуре до дороги недалеко от авиабазы ехать около 2,5 часов.