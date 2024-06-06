Мифы о здоровье: правда и ложь о нашем организме

Из года в год по миру расходится огромное количество мифов о здоровье, некоторые из которых довольно абсурдны, а некоторые недалеки от истины. Что правда, а что ложь - рассказываем в этом материале.

Мы используем всего 10% мозга?

Нет. Никто наверняка не знает, какой процент мозга мы используем, но точно больше 10%. В ходе исследований с помощью МРТ и КТ удалось выяснить, что мы не полностью задействуем потенциал нашего мозга, однако даже самые простые действия требуют работы большей его части. Правда в том, что у одних людей мозг работает более интенсивно, а у других - менее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вредит ли зрению чтение в темноте?

Не обязательно. Напряжение глазных мышц при чтении в темноте возможно, однако у каждого человека свой уровень переносимости света. Если человек спокойно может читать в приглушенном свете, не испытывая никакого дискомфорта, в таком случае опасаться нечего. Если читать сложно, тогда не стоит испытывать судьбу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли плавать после еды?

Считается, что плавать после еды опасно, однако это не так. Плавать после еды можно сразу, не обязательно ждать час или больше. Раньше считалось, что поскольку на переваривание пищи тело расходует много энергии, при плавании на полный желудок кровообращение в руках и ногах замедляется и человек может утонуть. На самом деле, это не так. Единственное, чем опасно плавание после еды, это спазмами желудка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Яйца вредны для сердца?

Нет. Любителям омлета и глазуньи не о чем переживать: одно-два яйца в день для здорового человека ничем не опасны, даже несмотря на то, в желтках содержится холестерин. Гораздо опаснее холестерин, который мы потребляем в течение дня с другими продуктами. Яйца полезны: в них содержатся жирные кислоты омега-3, полезные для сердца.

Антиперспиранты могут вызывать рак

Нет. Правда, некоторые ученые считают, что химические вещества, которые содержатся в антиперспирантах и дезодорантах, могут через поры в подмышках поспать в ткани груди, тем самым увеличив риск образования опухолей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли от холода простудиться?

Нет. Несмотря на расхожее мнение о том, что на холоде можно простудиться, по сути, всё наоборот. Согласно одному из исследований, несколько часов пребывания на улице при температуре чуть выше нуля усиливает активность иммунной системы. Гораздо легче заболеть в помещении, где концентрация вирусов и бактерий выше.

Опасно ли чихать в себя?

Да. Когда человек нарочно сдерживается во время чихания, последствия могут быть самыми неприятными, поскольку на легкие и пазухи приходится слишком большая нагрузка. Это может привести к разрыву кровеносных сосудов, барабанных перепонок и раздражению в горле. Такое бывает редко, но всё-таки бывает. Доктора рекомендуют при чихании не сдерживаться, если ситуация того не требует.