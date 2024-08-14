Африканский вирус Усуту: чем опасен, какие симптомы, как не заразиться?

В последнее время вирусы из экзотических стран все чаще фиксируют в других регионах. Вирус Усуту впервые был выявлен в 1959 году в Южной Африке. Распространяясь через укусы комаров, он может передаться человеку. Расскажем о происхождении вируса, путях заражения, симптомах, чем опасен он для человека и как можно защититься.

Откуда взялся вирус Усуту?

Вирус Усуту относится к группе флавивирусов, передающихся через насекомых. Он был впервые обнаружен в Южной Африке и стал известен как инфекция, поражающая птиц. Спустя несколько десятилетий, начиная с 1990-х, вирус начал распространяться в Европе, где вызвал массовую гибель пернатых. Так, например, произошло в Италии в 1996 году. Уже в начале 2000-х появление вируса подтвердили в Центральной Европе. Там он привел к крупным вспышкам вируса среди пернатых. Эти вспышки привели к усилению мониторинга за состоянием дикой природы, а также выявлению первых случаев заражения не только у новых представителей животного мира (впоследствии вирус находили у летучих мышей, комаров в Европе, грызунов и лошадей), но и у людей, в особенности тех, кто имеет ослабленный иммунитет. Единичные случаи вируса были зафиксированы и позднее, в 2010-х и 2020-х годах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто и как переносит вирус Усуту?

Точные механизмы, которые обеспечивают процесс циркуляции возбудителя вируса до конца не выяснены. Считается, что заражение вирусом Усуту происходит через укусы инфицированных комаров, а именно представителей рода Culex. Эти комары широко распространены в различных климатических зонах, включая Африку, Европу и Россию. Первичным хозяином вируса могут стать и птицы. Вирус может попадать в организм комара при его укусе зараженной птицы, а затем передаться человеку через повторный укус. Новый вирус не передается от человека к человеку, что снижает вероятность его массового распространения, но все же представляет угрозу для здоровья.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие симптомы у заразившихся Усуту?

Инкубационный период после укуса комаром-переносчиком, предположительно, длится от 3 до 12 дней. Симптоматика вируса Усуту может варьироваться от легкой до тяжелой, и часто инфицированные люди могут даже не подозревать о наличии вируса, так как у большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у тех, кто все-таки сталкивается с симптомами, они могут включать:

лихорадку;

слабость и общее недомогание;

головную боль;

анемию;

сыпь на теле;

боли в мышцах и суставах.

Опасен ли вирус Усуту для человека?

Основная опасность вируса Усуту заключается в его способности вызывать неврологические заболевания. Хотя большинство случаев не представляет серьезной угрозы и может протекать в легкой форме или даже вовсе без симптомов, вирус может привести к тяжелым осложнениям, в основном, у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями или пожилых. Среди тяжелых случаев были зафиксированы неврологические осложнения, такие как энцефалит или же менингит. В связи с этим важно обращать внимание на появление симптомов и своевременно обращаться к врачу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не заразиться вирусом Усуту?

На данный момент нет вакцины или специфического лечения вируса Усуту, поэтому основное внимание уделяется профилактике и минимизации риска заражения. Вот несколько рекомендаций, которые помогут снизить вероятность инфицирования:

Использование репеллентов. Обработка одежды средствами против комаров помогает эффективно защититься от укусов. Установка защитных сеток на окна и двери. Препятствует проникновению комаров в помещения. Ношение закрытой одежды. Длинные рукава, брюки и закрытая обувь могут уменьшить риск укусов комаров, особенно в вечернее и ночное время. Избегание мест с застоем воды. Комары откладывают яйца в стоячей воде. Так, например, потенциальным местом для их размножения могут стать старые емкости или же бочки с водой. Использование жидкостей от комаров. Чтобы защитить себя от укусов в домах можно использовать фумигаторы. Однако стоит следовать инструкции, так, например, не стоит оставлять аппарат включенным на ночь при закрытых окнах.