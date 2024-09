Новый вирус из Китая: что это такое и нужно ли его бояться?

The New England Journal of Medicine опубликовал статью китайских ученых о новом вирусе, обнаруженном на территории Китая. О каком вирусе идет речь, что он собой представляет и в чем его опасность - рассказываем в этом материале.

”Болотный” вирус

На самом деле вирус, обнаруженный в Китае, был открыт не 2024, а пятью годами ранее - в 2019 году. Тогда 61-летний нулевой пациент поступил в больницу Цзиньчжоу после своего недавнего путешествия во Внутреннюю Монголию (район Китая), где он побывал в одном из парков на территории водно-болотных угодий Якэши. Среди симптомов заболевшего, развившихся за пять дней, были

головная боль

потеря веса

рвота

увеличение лимфатических узлов

слабость.

Врачам пациент сообщил, что в парке он был укушен клещами. В результате проведанных анализов выяснилось, что у мужчины неизвестный вирус, который ранее выявлен не был. Поскольку заразился нулевой пациент на территории водно-болотных угодий, назван вирус был Wetland (водно-болотные угодья) или WELV.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда взялся новый вирус в Китае?

Вирус WELV относится к роду ортонайровирусов из семейства найровирусов, которые свое название получили в начале XX века после открытия болезни найробианских овец (овец из Найроби). Вирус передается в результате укуса клеща и является очередным патогеном, способным вызвать серьезное заболевание у человека.

Китайским ученым удалось определить пять видов клещей-переносчиков ортонайровируса WELV:

Haemaphysalis concinna, обитающий на обширной территории, в том числе в странах Южного Кавказа, Восточной Европе, Японии, Китае, Германии, Франции, а также в России - на территории Северного Кавказа и Крыма. Haemaphysalis Japonicа, обитающий в Азии. Таежный клещ, обитающий на территории Европы, Центральной и Северной Азии, в Китае, Японии и в России. Dermacentor silvarum, обитающий в Китае и Азии. Haemaphysalis longicornis или азиатский клещ, обитающий в Восточной и Центральной Азии, а также в Австралии, Новой Зеландии и на Гавайях.

Не все клещи этих видов переносят ортонайровирус WELV, а только от 0,34 до 2% популяции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасен новый вирус?

Среди 17 китайских пациентов, у которых был выявлен новый вирус WELV наблюдались следующие симптомы:

лихорадка

головокружение

головная боль

общая слабость

мышечные боли

боль в суставах

боль в спине

тошнота и рвота

диарея.

Геморрагическая сыпь (точечные кровоизлияния), как при Конго-крымской геморрагической лихорадке, и увеличение лимфатических узлов наблюдались у 30% заболевших. Один из пациентов впал в кому. К счастью, все заболевшие выздоровели и были выписаны из больницы через 4-15 дней после госпитализации. В результате перенесенного заболевания у пациентов выработались антитела к новому вирусу.

На сегодняшний день основная опасность нового китайского вируса заключается в том, что он может распространяться достаточно быстро и по всему миру из-за большого количества клещей-переносчиков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли в России заболевшие?

Поскольку о новом вирусе стало известно совсем недавно, официальных случаев заболевания WELV в России не было. Информации о заболевших нет и в других странах, в том числе и потому, что симптомы нового вируса схожи с симптомами других аналогичных вирусных заболеваний, которые передаются с укусом клеща.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не заразиться новым вирусом?

Поскольку заразиться новым вирусом можно только через укус клеща, профилактические меры предусматривают, в первую очередь, осторожное и осознанное посещение

лесопарковых зон

садов

других природных территорий.

Бдительность стоит сохранять даже зимой: в Крыму, например, период активности клещей продолжается практически круглый год, поэтому вероятность быть укушенным возрастает в разы. Важно понимать, что отсутствие эпидемиологической угрозы не означает, что нужно переставать нести ответственность, в первую очередь, за собственное здоровье.