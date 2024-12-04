Новая ВПП аэропорта Симферополя прошла проверку Ростехнадзора

Ростехнадзор проверил новую взлетно-посадочную полосу, которую построили в воздушной гавани столицы Крыма Симферополя – она, как и все сопутствующие структуры, признаны соответствующими требованиям.

Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Симферополя и все структуры, созданные для ее обслуживания, полностью соответствуют необходимым требованиям, говорится в заключении Крымского управления Ростехнадзора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники местного отделения Ростехнадзора проверили не только ВПП, но и все объекты второго этапа строительства аэропортового комплекса "Симферополь" – это системы светосигнального оборудования, метеорологическое оборудование и другие вспомогательные системы, передает "АиФ-Крым".

Строительство полностью завершено, воздушная гавань крымской столицы готова к приему и отправке воздушных судов, добавили в управлении.

Напомним, несмотря на то, что аэропорт Симферополя закрыт с 24 февраля 2022 года, в минувшем 2024 году на полуострове отдохнули свыше 6 млн путешественников, это на 16% больше, чем годом ранее. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, более половины туристов добрались до республики на автобусах или автомобилях по Крымскому мосту, другая часть выбрала поезд.