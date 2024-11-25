Симферополь: что посмотреть и куда сходить?

Симферополь расположен практически в самом центре Крыма: от деловой и административной столицы полуострова можно за час-полтора доехать до всех прибрежных городов, в том числе Ялты, Севастополя, Алушты, Феодосии и Евпатории. До ближайшего поселка на побережье, Николаевки, из Симферополя можно добраться за 30 минут.

Добраться до самого Симферополя можно по открытой в 2020 году трассе ”Таврида”, а передвигаться по городу лучше по заранее скачанным картам: достаточно часто навигатор в городе не работает. Площадь Симферополя - чуть меньше 110 квадратных километров, а население, по официальным данным, около 400 тысяч человек, однако, фактически людей гораздо больше, поскольку в столицу Крыма приезжают работать и учиться жители других городов и регионов России.

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Климат в Симферополе

Климат в Симферополе близок к средиземноморскому: жаркое лето и достаточно влажная зима: среднесуточная температура в летние месяцы — +30 ℃, в зимние - +5-8 ℃. В самые холодные дни температура может опускаться до -10 ℃, а в самые жаркие - подниматься до +35 ℃.

Где остановиться в Симферополе

В Симферополе множество отелей, гостиниц, гостевых домов, хостелов и частных квартир, которые можно забронировать, начиная от одного дня. Средняя стоимость как номера в гостинице, так и аренды однокомнатной квартиры 3000-3500 тысячи рублей в сутки. Многие гостиницы предлагают трансфер с/до железнодорожного вокзала.

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Общественный транспорт в Симферополе

В Симферополе хороша развита сеть общественного транспорта: городские автобусы и троллейбусы, стоимость проезда в которых составляет 25-30 рублей, ходят регулярно, соединяя районы города с 6 часов утра до 11 часов вечера. Средняя стоимость такси по городу: 350-500 рублей. Поскольку город растет с каждым годом, и количество транспорта, в том числе и личного, увеличивается, пробки в столице Крыма не редкость. Отправляясь куда-то в часы-пик, которые приходятся на 07:30-9:00, 14:00-15:00 и 16:30:18:00, закладывайте примерно 30-40 минут, которые придется провести в пробке.

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Исторический Симферополь

Несмотря на то, что город Симферополь был основан не так давно по меркам других крымских городов, в 1784 году, через год после того как полуостров был присоединен к Российской империи указом Екатерины II, с точки зрения истории он уникален. На территории города, названного на греческий манер (Екатерина II была увлечена Греческой империей), находится самое древнее в Европе жилище первобытного человека - пещера Чокурча, где люди жили более 40 тысяч лет назад. С III века до нашей эры по второй век нашей эры Симферополь, тогда Неаполь Скифский, был столицей Скифского государства в Крыму. В период Крымского ханства на месте Симферополя располагался город под названием Аксмеджит, где находился дворец правой руки крымского султана.

Интересный факт: ”Симферополь” с греческого означает ”город, который объединяет, помогает”.

Исторические и природные достопримечательности Симферополя

Зачастую Симферополь не отмечают на карте достопримечательностей Крыма, и зря, поскольку в городе есть что посмотреть как любителям истории, так и любителям природы.

пещера Чокурча. Стоянка первобытного человека находится в микрорайоне Луговое (недалеко от центра города), в живописном месте у подножия небольшой скалы на берегу реки Малый Салгир. Посещение пещеры бесплатное.

Неаполь Скифский - музей-заповедник на месте скифского города-крепости. Стоимость билета - 200 рублей, с экскурсией - 500 рублей.

Лестница любви - самая высокая природная точка Симферополя на ул. Воровского. Более 800 лет назад, в эпоху Крымского ханства, в скале были прорублены ступени, и с ее вершины открывался вид на долину реки Салгир, где позднее был основан Симферополь. Сегодня лестница представлена бетонными ступенями.

600-летний дуб в Детском парке. Его высота - 25 метров, а ширина - более 6 метров. Считается, что он был частью естественного дубового леса, который произрастал у реки Салгир. С 1972 года - памятник природы

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Где погулять в Симферополе?

Прогуляться по набережной вдоль реки Салгир. Протяженность набережной - более пяти километров, а попасть на нее можно прямо из центра города, спустившись у здании кинотеатра ”Симферополь” или рядом с гостиницей ”Украина”. Отправиться в парк им. Гагарина - самый большой в столице Крыма. В последние годы в парке проводится масштабная реновация, появилось множество пространств для отдыха с детьми, мест, где можно перекусить, а также покормить птиц. Сходить в Детский парк, на территории которого находится зоопарк и древний дуб. Пройтись по центру города, где находится множество исторических зданий конца XIX-начала XX века.

Интересный факт: гуляя по городу, обращайте внимание на небольшие фигурки бронзовых пчелок, которые могут попасться где угодно (их больше 50!). Дело в том, что пчела - символ города, поэтому симпатичные фигурки насекомых устанавливают в самых разных местах.

Куда сходить в Симферополе?

Помимо парков и археологических достопримечательностей, в Симферополе также можно сходить в:

музей ”Тавриды”, основанный в конце XIX века, который познакомит с историей Симферополя и Крыма.

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церковь и музей святого Луки. В церкви находятся мощи Луки, врача-хирурга и крымского архиепископа, который был канонизирован в 2000 году.

До ближайшего поселка на побережье, Николаевки, из Симферополя можно добраться за 30 минут.

цирк им. Б. Тезикова.

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Также в столице Крыма множество кафе, ресторанов, торговых центров, кинотеатров, кофеен, булочных и милых скульптур.