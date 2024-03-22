Баку осудил формат Армения-ЕС-США

Действия Европы на Южном Кавказе вредят усилиям по установлению мира в регионе, заявили в МИД Азербайджане. К проблемам относятся обещания военной помощи Армении, антиазербайджанская пропаганда миссии ЕС в Армении и превращение этой миссии де-факто в миссию НАТО. Новые разделительные линии в регионе проложит и готовящаяся конференция в Брюсселе.

В МИД Азербайджана выступили с заявлением по поводу новых обещаний Европы по оказанию военной помощи Армении и продолжающейся антиазербайджанской пропаганды, проводимой миссией ЕС в Армении.

"Азербайджанская сторона неоднократно открыто выражала свою позицию в отношении определенных подходов и действий Европейского союза, в частности, некоторых его стран-членов в отношении нашего региона"

– МИД Азербайджана

Обращение к азербайджанской стороне о краткосрочной мониторинговой миссии Евросоюза поступило 6 октября 2022 года во время четырехсторонней встречи в Праге. Данная миссия должна были внести свой вклад в установление доверия между Азербайджаном и Арменией вдоль неделимитированной границы армянской стороны.

"К сожалению, после первоначального двухмесячного срока без согласия Азербайджана Мониторинговая миссия ЕС превратилась в миссию ЕС в Армении со значительно увеличенным сроком и большим количеством наблюдателей. С тех пор эта миссия активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, с присоединением Канады к Мониторинговой миссии ЕС она де-факто является миссией НАТО. Эти шаги также сопровождаются заявлениями, в которых миссию называют "сдерживающей силой" и без каких-либо оснований создают иллюзию возможного вмешательства Азербайджана"

– МИД Азербайджана

Европейская сторона была серьезно призвана принять все необходимые меры для обеспечения ее деятельности в качестве полностью нейтральной, гражданской и невооруженной миссии, а также воздержания от любой деятельности, направленной против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или иным образом затрагивающей его легитимные интересы безопасности, отметили в ведомстве.

Еще один фактор, мешающий установлению мира в регионе - планы по поставке вооружения Армении в рамках Европейского фонда, говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

"Другим вопросом, вызывающим озабоченность, является кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении, которая включает в себя новые обещания по обеспечению большим количеством военной техники (включая смертоносные и штурмовые виды оружия). Греция, еще один член ЕС, недавно сделала заявления об углублении военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информация о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные компоненты, вызывают дополнительную озабоченность и вредят усилиям по миростроительству в регионе"

– МИД Азербайджана

В заявлении МИД АР подчеркивает, что, "хотя Азербайджан почти 30 лет был жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток, и даже несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении, он никогда не получал безусловной поддержки в подобной форме от ЕС и США".

Подобная деятельность со стороны ЕС и США носит явно односторонний и предвзятый характер и основывается на подходе двойных стандартов, заметили в МИД Азербайджана. В Брюсселе 5 апреля состоится совместная конференция Армения–ЕС–США. "Данная конференция не проводится в полной прозрачности, лишена региональной инклюзивности и противоречит построению доверия и интеграции, поощряемым и столь необходимым в регионе. Эта конференция вместо того, чтобы подталкивать армянскую сторону к переговорам с доброй волей, создает новые разделительные линии и "сферы влияния" в регионе", - сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

"На фоне реваншистских настроений в Армении такое открытое проармянское общественное проявление Вашингтоном и Брюсселем может создать в этой стране опасную иллюзию того, что ЕС и США поддержат Армению в повторных возможных провокациях Армении против Азербайджана. В этом случае ЕС и США разделят ответственность за любые дестабилизирующие действия Армении"

– МИД Азербайджана

В ведомстве призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут оказать негативное влияние на мирные усилия и спровоцировать новые волны эскалации и напряженности в регионе. Сегодня на основе базовых норм и принципов международного права создается уникальная возможность достижения устойчивого мира, стабильности и безопасности, говорится в заявлении азербайджанского МИД.