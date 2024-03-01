Баку призвал ЕС отказаться от опасной политики в отношении Азербайджана

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором осудила политику представителя ЕС на Южном Кавказе против Азербайджана, и призвала не мешать урегулированию отношений в регионе.

Евросоюз должен отказаться от антиазербайджанской политики и не мешать установлению мира на Южном Кавказе. Такое заявление сделала Община Западного Азербайджана в ответ на заявления представителя Евросоюза в регионе Тойво Клара.

Организация осудила его позицию и призвала быть справедливым в вопросах возвращения изгнанных азербайджанцев.

"Призываем отказаться от неправильной и опасной политики, не препятствовать установлению мира в регионе и занять справедливую позицию в вопросе возвращения азербайджанцев, изгнанных из своих домов в Армении"

– Община Западного Азербайджана

Ранее Клаар выступил с заявлением, что предупреждения в отношении Армении, которые были опубликованы в СМИ Азербайджана, не приемлемы.