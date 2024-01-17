Миссия ЕС в Армении станет не нужна после достижения мира – Клаар

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении, которая действует на территории республики в течение более чем года, сможет покинуть страну, когда Баку и Ереван подпишут мирное соглашение. Такое мнение выразил Тойво Клаар.

Достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией миссия ЕС в Армении утратит свою значимость, такое заявление сделал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Востребованность миссии он прокомментировал на панельной дискуссии в ходе Дипломатического форума в Анталье.

Дипломат подчеркнул, что после установления Баку и Ереваном мира и стабильности Брюссель сможет сфокусироваться на положительной повестке при сотрудничестве со всеми государствами Южного Кавказа.

"Мы также сможем, наконец, вывести из Армении невооруженную гражданскую миссию ЕС, которая была развернута для обеспечения уверенности и приверженности ЕС миру"

– Тойво Клаар

Напомним, ранее ситуацию с миссией ЕС в Армении прокомментировал глава Совбеза РА. По словам Армена Григоряна, Армения не хочет быть исключительно потребителем в области безопасности и стремится принять участие в других гражданских миссиях ЕС.