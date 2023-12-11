Миссия ЕС в Армении расширится – решение одобрил Совет ЕС

Совет Евросоюза выразил одобрение в связи с увеличением численности наблюдательной миссии в РА. Ее штат вырастет более чем в два раза по сравнению с первоначальным.

Совет Евросоюза "дал добро" на наращивание гражданской евромиссии на территории Армении. Такое сообщение распространила ее пресс-служба.

"Приветствуем решение Совета ЕС о расширении миссии ЕС. Увеличение штата миссии подчеркивает приверженность ЕС миру и безопасности в регионе"

– заявление

Министры иностранных дел стран ЕС договорились об увеличении численности миссии с почти 140 до почти 210 сотрудников в декабре прошлого года. На момент запуска долгосрочной миссии, то есть в феврале-2023, в ее штате числились сто человек.

Сотрудники миссии патрулируют территории с шести баз, созданных в разных городах Армении.