ЕС наращивает миссию в Армении на 50%

Стало известно, насколько вырастет миссия Евросоюза в Армении. Точные данные озвучил глава европейской дипломатии.
Численность гражданской евромиссии в Армении увеличится в 1,5 раза. Такое заявление сделал руководитель внешнеполитической службы ЕС.
"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на земле с 138 до 209 человек"
– Жозеп Боррель
Дипломат охарактеризовал этот шаг как важный.
По его словам, увеличение численности европейской наблюдательной миссии поможет увеличить стабильность на армяно-азербайджанской границе.
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