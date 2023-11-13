Вестник Кавказа

ЕС наращивает миссию в Армении на 50%

ЕС наращивает миссию в Армении на 50%
© Фото: соцсеть миссии ЕС в Армении
Стало известно, насколько вырастет миссия Евросоюза в Армении. Точные данные озвучил глава европейской дипломатии.

Численность гражданской евромиссии в Армении увеличится в 1,5 раза. Такое заявление сделал руководитель внешнеполитической службы ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на земле с 138 до 209 человек"

– Жозеп Боррель

Дипломат охарактеризовал этот шаг как важный.

По его словам, увеличение численности европейской наблюдательной миссии поможет увеличить стабильность на армяно-азербайджанской границе.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1270 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы