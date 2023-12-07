Вспышка кори в Абхазии может случиться в летние месяцы

На фоне недостаточной вакцинации среди населения Абхазии и начале активного туристического сезона, в республике может произойти вспышка кори. Главный санврач Абхазии призвала население сделать бесплатную прививку.

С ростом турпотока в Абхазии растут и эпидемиологические риски. По мнению главного санитарного врача республики Аллы Беляевой, летом в Абхазии может распространиться корь.

"Если бы наше детское население и взрослые были привиты как полагается, можно было бы не беспокоиться, что у нас ухудшится эпидобстановка"

– Белева

Распространение кори может начаться с завозными случаями, добавила она.

Прививку от кори и взрослые и дети в Абхазии могут получить бесплатно, вакцина в поликлиниках есть в наличии, отметила врач в программе "Посредник" на радио Sputnik.