Попова рассказала, что творится с заболеваемостью корью в России

Непривитые жители РФ чаще других страдают от таких заболеваний как коклюш и корь. Об этом заявила глава Роспотребнадзора, отметив, что число их некритично.

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с распространениям на российской территории кори и коклюша стабилизируется.

По ее словам, введения особых мер, направленных на предотвращение распространения заболевания не требуется.

«У нас максимальные уровни заболеваемости регистрировались в летний период»

– Анна Попова

Далее она отметила, что наиболее часто от данных заболевании страдают именно те дети и взрослые, которые своевременно не прошли процедуру вакцинации. В то же время Попова отметила, что число непривитых некритично.