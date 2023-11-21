В Дагестане уже есть заболевшие микоплазменной пневмонией

Специалисты дагестанского управления Роспотребнадзора обнаружили в регионе единичные случаи заболевания микоплазменной пневмонией, пока заболевание не носит массового характера.

Несмотря на то, что микоплазменная пневмония только начала проявляться в России, единичные случаи заболевания уже были отмечены в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В Дагестане есть единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Среди заболевших нет тяжелых"

- Роспотребнадзор по Дагестану

Точное количество заболевших в ведомстве не назвали, передает РИА Новости.

Отдельные случаи нового заболевания уже регистрируются в отдельных российских регионах, однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил, что эта инфекция абсолютно безопасна, управляема, а препаратов для ее лечения в стране достаточно.