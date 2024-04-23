Вестник Кавказа

Женщина устроила ДТП на кладбище на Кубани

ДТП в Краснодарском крае
© Фото: Telegram-канал ГУ МВД Краснодарского края
Водитель наехала на могилы из-за потери управления транспортным средством. В результате ДТП ни один человек не пострадал.

В четверг, 2 мая, в Краснодарском крае произошло ДТП на кладбище. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Авария случилась в Гулькевичском районе из-за того, что 22-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля BMW, потеряла контроль над транспортным средством.

Согласно предварительной информации, автоледи вылетела с дороги, снесла забор и повредила ряд могил.                                                                                     

"В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего"

– пресс-служба ведомства

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