Женщина устроила ДТП на кладбище на Кубани

Водитель наехала на могилы из-за потери управления транспортным средством. В результате ДТП ни один человек не пострадал.

В четверг, 2 мая, в Краснодарском крае произошло ДТП на кладбище. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Авария случилась в Гулькевичском районе из-за того, что 22-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля BMW, потеряла контроль над транспортным средством.

Согласно предварительной информации, автоледи вылетела с дороги, снесла забор и повредила ряд могил.

"В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего"

– пресс-служба ведомства