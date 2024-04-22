Вестник Кавказа

В Сочи заработала дорога к башне на горе Ахун

В Сочи заработала дорога к башне на горе Ахун
© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Власти курортного Сочи завершили ремонт дороги, ведущей к башне на горе Ахун, однако сама башня пока закрыта для посетителей – ей самой тоже требуется ремонт, этот вопрос сейчас решается во властных городских структурах.

В курортном Сочи снова заработала дорога, ведущая к одной из самых известных городских достопримечательностей - башне на горе Ахун.

Специалисты не только обновили дорожное полотно и его разметку, но и выровняли и обновили бордюры, покрасили ограждения и установили вдоль трассы большие декоративные горшки для цветов, в которых теперь растут сезонные растения. К лету здесь установят и современное освещение, сообщают "Вести Сочи".

Заработала на территории комплекса и тематическая выставка, которая рассказывает о возведении уникального объекта, а вот сама башня для туристов пока остается закрытой: проблема в том, что ей самой необходима реконструкция. Впрочем, этот вопрос уже решается во властных структурах города-курорта.

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