В горах Сочи начался летний туристический сезон

Два из трех горных курортов Сочи запустили летний сезон в последние числа апреля – "Газпром" и "Роза Хутор". Отдыхающие уже могут пользоваться частью аттракционов. "Красная поляна" открывается через два дня.

Горные сочинские курорты "Газпром" и "Роза Хутор" сообщили об открытии летнего сезона, все аттракционы работают, подъемники действуют.

На "Газпроме" канатки были запущены еще накануне, а сегодня открывается аквапарк. Курорт на лето предлагает туристам кататься на фуникулерах, наслаждаясь высотными видами – от склона "Лаура" до "Приют Пихтовый" (1,66 км) и от склона "Альпика" до "Приют ветров" (2,256 км).

Как пишет РИА Новости, еще не все аттракционы "Газпрома" работают, их будут запускать по мере нарастания туристического потока.

На "Роза Хутор" туристы уже сейчас могут получить целый комплекс летних развлечений, включая почти 30 пешеходных горных тропинок. Также действуют экзотический зоопарк, родельбан, канатный мост над пропастью и высотные качели. Кемпинг "Нахазо" по планам будет закрыт весь май и июнь, если не установится жаркая сухая погода.

Также на курорте отметили высокий приток туристов в первые дни майских праздников.

Что касается "Красной поляны", то она начнет летнюю работу послезавтра, 1 мая.