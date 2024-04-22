Президент Грузии обратилась к митингующим

Глава государства призвала демонстрантов, выступающих против законопроекта об иноагентах, не применять силу. В среду данный законопроект был принят парламентом республики во втором чтении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддерживает молодежь, участвующую в акциях протеста против законопроекта об иноагентах. Об этом говорится в распространенном 1 мая видеообращении главы государства.

"Весь мир наблюдает за нами, и сегодняшние выступления показывают настроение, отношение и цели народа Грузии. Это величайшая сила для нас, чтобы выиграть долгосрочную борьбу, которая заканчивается на выборах..."

– Саломе Зурабишвили

Она также призвала участвующих в демонстрациях молодых людей не применять силу.

"Наша борьба идет к выборам и отмене всех законов, которые были приняты в последнее время этим руководством и которые отдаляют нас от европейского пути"

– президент республики

Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Рассмотрение его в третьем чтении состоится в середине мая. После этого правящей партии республики предстоит преодолеть вето президента.