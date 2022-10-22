В Анапе водят противопожарный режим 

В пятницу в Анапе вводится противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, также вводится ограничение посещения лесов, в том числе на транспортных средствах.

С 3 мая в курортном городе Анапа будет действовать особый противопожарный режим. Он предполагает ужесточение контроля за соблюдением правил пожарной безопасности. В это время все службы – от местной пожарной части до туристической полиции – будут работать в повышенном режиме. Отдыхающим и местным жителям будет напоминаться о правилах поведения на открытых площадках, в лесу и на пляже.

«С 3 мая по 31 августа на территории муниципалитета будет введен запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и стерни, свалки горючих отходов, проведение всех видов пожароопасных работ с применением открытого огня. Также вводится ограничение посещения лесов, в том числе на транспортных средствах»

– мэрия Анапы

Какие меры предпринимаются для предотвращения пожаров?

Для предотвращения пожаров в Анапе принимаются различные меры. В первую очередь, проводится профилактическая работа – уборка территории от сухой травы и мусора, проверка электрических сетей на предмет возможных перегрузок. Также проводятся тренировочные учения сотрудников служб экстренной помощи и населения по эвакуации и тушению пожаров.

Зачем нужно соблюдать правила пожарной безопасности?

Соблюдение правил пожарной безопасности – это забота не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих. Огонь не выбирает, кого затронуть, и малейшее недосмотренное горение может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому помните о правилах, будьте бдительны и осторожны, чтобы лето запомнилось только яркими впечатлениями и приятными воспоминаниями.