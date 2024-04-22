В Сочи на лето увеличат количество скорых

Власти Сочи намерены нарастить количество бригад скорой помощи на время летнего периода. Всего на курорте будут дежурить почти семь десятков бригад медиков.

В преддверии открытия летнего сезона в Сочи местные власти намерены увеличить количество бригад скорой помощи. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале градоначальника курорта Алексея Копайгородского.

Сочинские медучреждения курорта подготовились к наплыву отдыхающих. Летом в городе будут дежурить 67 бригад скорой помощи.

Также власти усилили контроль за санитарными нормами питьевой и морской воды.

Кроме этого, общественный транспорт курорта, который каждый день перевозит порядка 350 тыс человек, будет обрабатываться в соответствии со всеми санитарными нормами.